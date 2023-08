Après SCB – Valenciennes -Régis Brouard : "Ce type de match va faire du bien aux joueurs"

Régis Brouard, SCB

« Ce soir on est passé par différentes étapes, mais c’est une belle soirée pour tout le monde. 3 – 0 ça fait du bien. On a fait une bonne 1re période, avec intensité, courses, volume de jeu. La 2e a été difficile dans les 20 premières minutes où ils avaient la possession du ballon.

Je note l’entrée des remplaçants. C’est le travail de toute une équipe. On a beaucoup pressé cette équipe, on les a harcelés. On a pris des risques. On a poussé Valenciennes à faire des erreurs. Les valeurs humaines du groupe sont importantes. Ce type de match va faire du bien aux joueurs. On était attendu, on a répondu présent sur ce match. Battre le record d’affluence c’est incroyable surtout en Ligue 2 ».



​M Goncalves Maciel (Valenciennes)

« C’est très dur. C’est dur d’être compétitif durant 90 minutes. On a été loin d’être efficaces devant. À 1 – 0, on était encore dans le match.

Il y a des choses positives sur certains joueurs. Sur l’engagement il n’y a rien à dire. Ça fait mal, c’est le moment de résilience.»