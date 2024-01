Après SC Bastia-SM Caen : "une énorme déception" pour Régis Brouard

Régis Brouard (SCB)

«C’est une énorme déception. Je ne comprends pas comment on peut passer d’un extrême à l’autre. Faire une très bonne première mi-temps et puis rater la seconde… On est sorti du match, on est retombé dans nos travers. On est tombé dans le piège de leur rythme, on n’a pas respecté le jeu. Il ne faut pas tricher avec le foot, on a perdu le match par notre faute. C’est l’accumulation de ces choses en seconde période qui fait notre défaite. On n’a pas respecté le jeu, on n’a pas respecté l’adversaire, le foot. On a refusé le jeu, on s’est mis dans un autre registre qui n’est pas le notre. Je ne comprends pas ! On s’est fait punir alors qu’on avait tous les éléments en main. On se tue tout seul.»



Nicolas Seube (SM Caen)

«Nous avons vu une équipe de Caen à deux visages. On a subi en première période et logiquement ils ouvrent le score. On aurait pu en prendre plus dans cette mi-temps. Bastia a levé le pied en seconde et on a joué au foot. On mérite la victoire sur cette période. Le SM Caen est une équipe à réaction. Satisfait de cette victoire car gagner à l’extérieur c’est difficile. Les joueurs doivent être conscients qu’ils sont capables de quelque chose.»