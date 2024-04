Après SC Bastia-Dunkerque - Moretti : "il va falloir se battre jusqu’au bout"

Michè Moretti, entraineur SCB

«On entame très bien cette rencontre. Après on a peut-être trop joué le résultat et pas pensé au contenu. Dunkerque revient normalement au score. C’est un match très compliqué. Il faut savoir gagner même en ne jouant pas bien. L’équipe a voulu s’accrocher à son but d’avance sans penser à ce qu’on avait mis en place. On a eu peu de possession de balles, on court beaucoup. Je pense qu’on va être en galère jusqu’au bout, qu’il va falloir se battre jusqu’au bout et on est prêts. On ne va pas aller à Bordeaux et Guingamp en victime. Ce seront des matchs compliqués et on ira pour ramener des points. Il faut être lucide : Est ce qu’on peut se contenter de ce point ? Non ! Mais ce point peut être important à la fin du championnat.»





Luis Castro, entraineur de Dunkerque

«On a perdu deux points. On a eu des occasions dans la surface. On a fait un très bon match. Je suis content mais frustré du résultat. Je suis optimiste et je crois au maintien».