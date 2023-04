Après Lille-ACA - Rémy Cabella (Lille) : "Je suis triste pour Ajaccio, ma ville"

"Sur la première mi-temps, on a très peu existé sur le plan offensif, avec une pauvreté dans le jeu et sur le plan technique qui nous a empêchés de poser le moindre souci à cette équipe lilloise. Sur le plan défensif, je pense qu'on avait bien débuté et on était bien en place, ils n'arrivaient pas à trouver de solution, c'est venu sur une frappe lointaine et, derrière ça, il y a deux erreurs défensives qui sont évitables sur le plan tactique, où on doit être beaucoup plus justes. À la mi-temps, on a essayé d'apaiser les esprits, de ne pas trop écraser mentalement les joueurs pour essayer de limiter la casse, et je pense que ça a été le cas. Pour moi, l'équipe de Lille, c'est l'une des plus belles, voire la plus belle à voir jouer dans ce championnat."