Après Ghisoni et Bastia, "Biera in Festa sbarca in… Biguglia"

"Biera in Festa sbarca in Biguglia" proposera plusieurs espaces de découverte. dans lesquels se répartiront les différents partenaires pour le plaisir des visiteurs.

Il y aura notamment des ateliers de dégustation animés par un Zythologue.

Dans cet espace situé dans le marché couvert, les visiteurs pourront apprendre à déguster dans les règles de l’art les bières locales lors d’ateliers qui auront lieu plusieurs fois par jour.

Un sommelier spécialisé dans la bière, ayant participé à de nombreux championnats du monde de la discipline, se fera un plaisir de communiquer ses connaissances au public.





Aujourd’hui, la bière se déguste comme un bon vin. Il est donc nécessaire d’avoir un minimum de connaissances sur les différentes méthodes de production, les contenants, les températures de service ou les accords mets et bière qui permettront de tirer le meilleur parti de la production brassicole corse.





A voir aussi les ateliers d’initiation à la fabrication de bière artisanale

Dans cet espace, les visiteurs pourront découvrir et mettre en œuvre les techniques de bases de fabrication d’une. bière artisanale lors d’ateliers qui auront lieu plusieurs fois par jour.

Lors de ces ateliers collectifs les « aspirants brasseurs » pourront découvrir le matériel de base, les grandes familles de bières, les réactions chimiques attendues, les ingrédients majeurs, les premiers mélanges et le brassage.

Enfin, les bonnes pratiques d’hygiène et de mise en bouteille seront abordées pour compléter les connaissances des participants qui pourront, s’ils le souhaitent, repartir avec un KIT de brassage à expérimenter chez eux.



Et à ne pas oublier : les brasseurs corses et leur production.

Cet espace divisé en plusieurs stands (11, 22 ou 33 m2) accueillera chaque brasseur qui pourra présenter son entreprise, son histoire, ses méthodes de fabrication. Les visiteurs pourront déguster les différentes bières présentes dans les stands et. bégalement en acheter (uniquement à emporter).



Et, enfin, indispensables : un passage par le comptoir de dégustation et par le coin snacking.

Le premier espace de convivialité de 25 mètres linéaire situé dans le marché couvert, juste en face de la scène où se dérouleront les concerts, est dédié à la dégustation de l’ensemble des bières nustrale.

Le second permettra aux visiteurs et partenaires de se restaurer avec différentes formules rapides uniquement à base de produits locaux. Les eaux et jus de fruits seront également disponibles.



Concours de brasseurs et concerts complètent le programme de cette manifestation