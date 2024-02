Après Beauvau, l’Assemblée de Corse rejoue le dîner

« Nous n’avons pas l’intention de reculer sur un certain nombre de fondamentaux »



Lançant les débats, Paul Quastana de Core in Fronte se questionne. Pour le militant historique, ce processus déclenché suite à la mort d’Yvan Colonna et aux réactions violentes qui s’en étaient suivies, aurait en effet conduit l’État à lâcher le mot d’autonomie, sans prendre en compte ce qu’il impliquait, à savoir notamment, selon sa définition, l’octroi d’un pouvoir législatif. « J’ai l’impression qu’ils ne savent plus comment se dépêtrer dans laquelle ils se sont mis. On en arrive à nier une délibération ultra majoritaire, à considérer pratiquement que l’opposition minoritaire a un droit de veto, on fait du chantage par rapport à ce que pourraient décider l’Assemblée Nationale ou le Sénat », commente le conseiller territorial en déplorant « une situation quasiment ingérable ». « J’ai l’impression désagréable qu’on essaye d’édulcorer tout ce qu’on propose dans la délibération. Mais nous n’avons pas l’intention de reculer sur un certain nombre de fondamentaux », souffle-t-il. À ses côtés, Paul-Félix Benedetti soutient pour sa part : « L’inscription dans la Constitution doit permettre de sanctuariser la Corse. Elle doit permettre aux générations futures de pouvoir continuer à revendiquer en ayant de l’espoir ». De fait, il martèle : « On ne pourra pas se contenter d’un article biaiseux avec une rédaction interprétable ». Toutefois, il observe que cette validation constitutionnelle peut être « potentiellement forte ». « Je le constate en voyant la position des Guyanais qui réclament la même chose. C’est important », note-t-il.



Sur les bancs de Fà Populu Inseme, Don Joseph Luccioni avertit de son côté : « Le processus ne doit pas se limiter à sa version institutionnelle ». « Il est là pour enraciner la paix, pour solder le conflit politique qui dure depuis des décennies. Et à ce titre, comme tous les processus de paix qui existent de par le monde, il doit permettre le règlement de la question des prisonniers et ancien prisonniers politique, le Fijait, les amendes, et les poursuites pénales et civiles en lien avec la situation politique de la Corse ».





« Rien ne serait pire que le statut quo »



« Totem pour les uns, tabou pour les autres ». À droite, Valérie Bozzi, la co-leader d’Un Soffiu Novu reprend les mots prononcés par Emmanuel Macron en septembre devant l’Assemblée de Corse. « Six mois après, délai qui nous avait été donné pour trouver le plus large consensus, nous avons su sortir de ces concepts. Je crois que l’idéologie a été laissé de côté pour nous confronter au principe de réalité », se réjouit-elle en ajoutant : « Je pense que le texte proposé par le ministre est le bon point d’équilibre parce qu’il prévoit un pouvoir d’adaptation dans tous les domaines, et un pouvoir normatif dans des domaines définis par la loi organique. Comme cela personne n’a renoncé à ce qu’il pensait être le mieux pour l’avenir de la Corse ». Elle met toutefois en garde : « Rien ne serait pire que le statut quo ! ». « Ce texte constitutionnel n’est que le début du cursus qu’il va encore falloir mettre en place pour faire preuve de pédagogie. Il y a encore beaucoup de travail. Les Corses devront être consulté sur ce principe d’autonomie, il va falloir les convaincre, convaincre l’Assemblée Nationale et le Sénat », souffle-t-elle. Le président d’Avanzemu, Jean-Christophe Angelini abonde : « Nous ne pouvons pas attendre les bras ballants de savoir ce que ce texte deviendra dès lors qu’il sera examiné par sénateurs et députés d’ici quelques semaines. Nous devons faire œuvre de pédagogie, rencontrer, expliquer, dire le fondement de ce que nous proposons, et inlassablement, jusqu’au moment où peut être nous aurons emporté une conviction majoritaire, revenir devant les élus qui auront une part de la décision. Cela va demander de la méthode, une ingénierie ».