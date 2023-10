Après ACA-SCB - Brouard : "j'ai envie de dire aux supporters de ne pas nous lâcher". Pantaloni :"il était important de gagner"

Régis Brouard (entraineur du SC Bastia)

'C'est une soirée très difficile avec la blessure de Bohnert et l'expulsion très sévère de Tavares. Nous avions effectué une première mi-temps plutôt cohérente. Nous savions que nous allions subir en 2e période et nous perdons encore un duel sur le premier but. Il faut être lucides, nous avons trop de lacunes. Il nous manque beaucoup de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Cela fait deux ans que je suis au club. Je m'investis beaucoup dans ce club. Je ne suis pas résigné. Il va falloir gagner absolument contre Annecy dans 5 jours. Depuis le match d'Amiens, il nous arrive beaucoup de tuiles. A chaque match, nous perdons des défenseurs. Il va encore falloir trouver des solutions. J'ai envie de dire aux supporters de ne pas nous lâcher et de venir nombreux au stade samedi face à Annecy pour nous encourager"



Olivier Pantaloni (entraineur de l'AC Ajaccio)

"C'était un match fermé, surtout en première période. Ils étaient positionnés en bloc et très bas avec un attaquant très rapide devant. Nous avons fait un match très sérieux et nous avons été vigilants même à 11 contre 10. Les joueurs ont respecté les consignes et ont fait preuve de détermination. Nous leur avons laissé très peu d'espaces. Cela fait 18 ans que nous n'avions pas remporté un derby à domicile donc c'était important de gagner pour les supporters".