Après ACA- Bordeaux : fermeture immédiate et totale du stade François-Coty

La sanction a été rendue publique de la sorte par la commission de discipline ce mercredi soir.





3ème journée de Ligue 2 BKT : AC Ajaccio – FC Girondins de Bordeaux du lundi 21 août 2023

Echauffourées au sein du stade François Coty, entre les supporters de l'AC AJACCIO et du FC GIRONDINS DE BORDEAUX, à la 11ème minute de jeu, lors de la rencontre AC AJACCIO / FC GIRONDINS DE BORDEAUX (Ligue 2 BKT - 3ème journée) ayant entraîné une interruption temporaire de la rencontre d'une durée de 58 minutes



Au regard de la gravité des faits, la Commission de Discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction et prononce, à titre conservatoire, la fermeture immédiate et totale du stade François Coty.

La décision sera rendue à l'issue de la séance du mercredi 6 septembre, à 18h, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport.