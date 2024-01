Après A Galeotta, Corsica Linea se dote d'un deuxième bateau au gaz naturel liquéfié pour réduire la pollution

Huit ans après la création de la Compagnie, et après la mise en service du A Galeotta en janvier 2023, Corsica Linea annonce ce lundi 8 janvier l'acquisition d'un deuxième navire neuf propulsé au Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour son réseau maritime Corse-continent. La livraison de ce RoPax, commandé à la société Stena RoRo, est prévue pour mars 2026. "Cette nouvelle acquisition s'inscrit dans la vision stratégique de Corsica Linea, visant à réduire ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 40% d'ici 2030, s'approchant ainsi de la neutralité carbone d'ici 2040." indique dans un communiqué la compagnie qui a fait le choix du GNL comme énergie transitoire avant d'adopter des alternatives totalement décarbonées, telles que le BioGNL ou l'e-GNL. "Le GNL permet une réduction significative des émissions polluantes, avec une suppression de 95% des émissions d'oxyde de soufre (SOx), 85% d'azote (Nox), de particules fines, et une diminution de 20% des émissions de CO2 par rapport aux carburants traditionnels." détaille Corsica Linea qui annonce que d'ici 2025, avec le soutien financier de la Région Sud et de l'ADEME, deux nouveaux Car-ferries seront équipés du dispositif de connexion électrique des navires à quai (CENAQ), renforçant ainsi son engagement envers la qualité de l'air en ville et la décarbonation des escales.





Actuellement, Corsica Linea détient le record du plus grand nombre de navires connectés à quai en Méditerranée. Pierre-Antoine Villanova