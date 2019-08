Appietto : Hommage à Jean-Louis Arbori et Philipe Bressy

L'Etat, la commune d'Appietto, le service d'incendie et de secours, le conseil exécutif de Corse, l'Assemblée de Corse, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien, les Formations Militaires de la Sécurité Civile et de l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers leur ont rendu un vibrant hommage par l'intermédiaire de leurs représentants, en déposant plusieurs gerbes devant le monument qui rappellent les circonstances tragiques de leur disparition.





Guillaume Lericolais, directeur de cabinet de la préfecture de Corse, Pierre Poli, président du service d'incendie et de secours de Corse-du-Sud, Véronique Arrighi, Paul Miniconi et François Dominici, vice-présidents, François Faggianelli, maire d'Appietto, les représentants des collectivités et des autorités civiles et militaires ont participé la cérémonie.

Un détachement du centre de secours principal d'Ajaccio et des unités de la Sécurité civile ont rendu les honneurs.