Antoine Pietri : "pourquoi j'ai fait une grève de la faim"

On se souvient qu'après cinq jours de grève de la faim et de la soif, il avait été admis aux urgence dans un état préoccupant et en déshydratation.





"J'écris ce courrier afin de faire savoir pourquoi j'ai fait une grève de la faim et de la soif.

En effet, voilà plus de vingt et un mois que je suis victime d'une erreur judiciaire et d'un juge d'instruction qui s'acharne malgré tous les éléments à décharge" souligne t-il notamment dans ce courrier.

" Ne sachant plus comment me faire entendre, j'ai choisi cette solution radicale au risque de mettre ma santé, voire, ma vie en danger.



"J'ose espérer que mon innocence sera, enfin, démontrée et entendue.

Cette action est aussi pour dénoncer les défauts d'une machine judiciaire qui n'a aucun scrupule à enfermer des gens à tort (...)

"J'ai vu plus d'humanité dans le regard de mon chien et de mon veau que dans l'action de l'institution judiciaire qui n'est, envers moi, qu'une machine à broyer" écrit-il amer.





"Ma place est auprès des miens "

"Suite à mon malaise j'ai pris la décision de faire une trêve.

J'ai pris conscience que ces gens me regardaient mourir sans même sourciller (...)

Cette trêve je l’a fait pour ma famille et mes proches car, tout ce que j’endure, ils l'endurent aussi.

Je reste pour le moins déterminé et je suis prêt à reprendre mon combat si les choses ne venaient pas à bouger" prévient-il.

"Ma place est auprès des miens et de mes chèvres et non pas en prison" poursuit-il.



"Je voudrais remercier tous mes amis ainsi que les gens qui me soutiennent et me savent innocent depuis le début de cette histoire ainsi que le personnel médical de l'hôpital d'Ajaccio qui a été d'une grande gentillesse à mon égard.

Dans l'espoir que cette situation se décante..."