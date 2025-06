Antoine Perigot signe un polar bastiais avec « Une main lave l’autre »

Philippe Jammes le Lundi 23 Juin 2025 à 16:03

Après le succès de son précédent roman Par les maquis brûlés, l’écrivain Antoine Perigot ancre son nouveau récit au cœur de Bastia. Avec Une main lave l’autre, il livre un polar sombre et contemporain, nourri de son attachement à la ville et à ses contrastes. Rencontre avec un auteur enraciné entre Corbara et la cité bastiaise.