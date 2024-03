Antiterrorisme : Le militant de Core in Fronte mis en examen et incarcéré

Le parti Core in Fronte avait annoncé mercredi qu'un de ses militants, Stéphane Ori, avait été arrêté la veille par la sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué avoir ouvert vendredi une information judiciaire pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs actes de terrorisme, acquisition, détention et transport non autorisés de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A, en relation avec une entreprise terroriste.

A l'issue de sa garde à vue, le suspect a été mis en examen par un juge d'instruction du pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris, selon la source judiciaire. Il a ensuite été placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention, a-t-elle ajouté. Le Pnat avait indiqué avoir requis son incarcération.



Ce militant est soupçonné d'avoir participé à une conférence de presse clandestine du Front de libération nationale de la Corse (FLNC) le 5 mai 2021, au cours de laquelle un nouveau groupe armé, baptisé "FLNC Magjhu 21" (mai 2021), avait officialisé sa création, 45 ans après celle du FLNC qui avait annoncé déposer les armes en 2014.



Par ailleurs, un autre homme avait été arrêté mardi en Haute-Corse dans une autre enquête - une information judiciaire ouverte pour association de malfaiteurs terroriste et tentative d'extorsion en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. Sa garde à vue a été levée sans poursuites à ce stade, avait indiqué jeudi une source proche du dossier.