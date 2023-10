Antisanti : Le décès d'Alex Alessandrini

Alexandre Alessandrini, ancien agent technique à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui fut notamment maire d'Antisanti, conseiller général de la Haute-Corse (MRG puis PRG) du canton de Vezzani, député suppléant de Jean-Paul Luisi de la Haute-Corse ou bien encore président du SDIS de Haute-Corse n'est plus.

Il s'est éteint ce dimanche chez lui, à Antisanti, des suites d'une longue maladie.



Entré en politique sur la pointe des pieds, Alex Alessandrini s'est imposé, au fil de ses mandats, comme un élu incontournable de la gauche de Haute-Corse qu'il s'est évertué à servi, tant aux côtés de François Giacobbi, à ses débuts, puis de Paul Giacobbi qu'à ceux d'Emile Zuccarelli.

Il est vrai que Pince-sans-rire, avec toujours une petite pointe d'humour à chacun de ses propos, Alex savait séduire ses interlocuteurs.

Mais ce qui l'a sans doute le mieux servi tout au long de son parcours, c'est qu'il n'avait jamais oublié d'où il venait : Alex Alessandrini, faisait partie de ces élus qui savaient se mettre au service des autres et au service de son Antisanti auquel toute sa famille était fortement attachée.

Il était aussi, avec son frère Paul, ce footballeur - il était un excellent gardien de but - de l'AS Antisanti et parfois du club de la presse de Haute-Corse, avec lequel il laissait volontiers sa tenue d'élu aux… vestiaires.

Alex Alessandrini, s'en est allé ce dimanche au terme d'une longue maladie à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques seront célébrées ce mardi 31 octobre à 14 heures, à Antisanti

Il était chevalier de la Légion d'honneur.



Corse Net Infos adresse à son épouse, à son fils Anthony et à toutes les personnes touchées par ce deuil l'expression de ses très sincères condoléances.