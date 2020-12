Annonces légales et judiciaires : SCI Figanacce

SCI FIGANACCE

AVIS DE CONSTITUTION



D'un acte S.S.P. à LYON du 20/11/2020, il résulte la création d'une société ayant les caractéristiques suivantes :



FORME : Société Civile Immobilière



DENOMINATION : SCI FIGANACCE



OBJET : L'acquisition, la construction, la transformation, l'aménagement de tous droits et biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition, échange, apport, ou autrement.



L'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement des ensembles immobiliers dont elle sera propriétaire.



Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d'en favoriser la réalisation, à condition toutefois d'en respecter le caractère civil.



SIEGE SOCIAL : Chez Mr et Mme PERI Jean-Pierre, Quartier Polinacce, Figarella



20200 SANTA MARIA DI LOTA



DUREE : 99 ANS à compter de l'immatriculation au R.C.S.



CAPITAL : 20 060 € uniquement constitués d'apports en numéraire



GERANT : Monsieur Jean-Pierre PERI, demeurant à TIGNIEU JAMEYZIEU (38230), 4 rue de l'école



Clauses relatives aux cessions de parts : cession à un tiers avec agrément des associés représentant au moins ¾ du capital social.



DEPOT LEGAL ET IMMATRICULATION : G.T.C. de BASTIA



Pour avis, la Gérance.

---

654678