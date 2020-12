Annonces judiciaires et légales : avis de constitution

AVIS DE CONSTITUTION



Suivant acte signé par voie électronique en date du 27/11/2020, il a été constitué la SAS BioPhonia régie par les dispositions de la réglementation en vigueur de l'ESS. SIEGE SOCIAL : OLETTA (Corse) Sualello

- OBJET : Développer le suivi acoustique de la biodiversité en France et à l'étranger en collaboration avec des organismes de recherche, de gestion, de développement et des entreprises privées basées en France et à l'étranger, - Accompagner des organismes publics ou privés dans l'utilisation de la bioacoustique et l'éco-acoustique. - Participer à l'éducation à l'environnement et au développement durable au travers d'ateliers, d'exposition et de créations pour les scolaires et pour le grand public, - Développement et mise en place d'innovation dans le domaine de la bioacoustique et de l'éco-acoustique.

- DUREE : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS De BASTIA

- CAPITAL : 7 500 euros

- ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit d'assister aux assemblées, sur justification de son identité et inscription de ses actions. Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Agrément des cessions d'actions. Cession libre entre associés uniquement.

PRESIDENTE : Juliette LINOSSIER, OLETTA (Corse) Sualello - DIRECTEURS GENERAUX : Clément CORNEC, GUISCRIFF (56560), Lobou et Léo PAPET, 3 rue Désiré Claude ST-ETIENNE (42100)



