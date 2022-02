Anita Pehou : le souffle de la grâce et de la transmission sur la scène du théâtre de Bastia

Un casting étoilé

Sur scène se succèderont, Rafaël Molina, Laëtitia Brighi, Jean-Baptiste Ferreira, Laëtita Canaletti et David Serpi, l groupe A.D.L.C ainsi que la soliste Kathleen Thielmhelm du Béjart Ballet Lausanne, invitée d'honneur.

"Danser le souffle est une réflexion sur le destin, c'est un regard qui dit tout. Une incapacité d'aimer sans souffrir"

A quelques entrechats de sa dernière création,

Anita Péhou, tapie dans l'ombre, s'exprime en toute humilité



- En tant que directrice artistique, comment avez-vous construit ce ballet ?

- Le souffle c'est la vie. La création est vitale. Une véritable sensation d'infini. Je l'ai confectionné au travers ce ressenti. Puis j'ai mis en corrélation des artistes de talent qui ont des points communs et de là, une véritable symbiose a émergé. L'alchimie s'est faite naturellement car certains avaient, déjà, collaboré ensemble ou fréquenté les mêmes instituts.





- Au travers cette création, quel message souhaitez-vous transmettre ?

- De danser le souffle, le plus souvent possible. Surtout en cette période de crise sanitaire, qui a laissé transparaître un étouffement. Ce que je souhaite évoquer c'est la transmission, les échanges. Malheureusement, ces derniers se font de plus en plus rares et rapides. Un bien triste constat qui est dommageable. La vitesse n'est pas salutaire. La temporalité est mise de côté. Il faut prendre conscience que le temps est aussi précieux que la santé.





- Que pouvez-vous nous dire de la Masterclasse ?

- Organisée l'après-midi de 14 à 17 heures dans la salle Gaudin du Conservatoire Henri-Tomasi, j'espère que ceux qui y assisteront vont ressortir avec des éclats dans les yeux. La discipline et l'exigence en permanence seront retranscrites. Il n'est pas question de souffrance. Au contraire, c'est aimer son corps. Les regards extérieurs ne sont pas justes à ce sujet. Le travail, d'une danseuse ou d'un danseur, commence tôt le matin et se finit tard le soir. Tout d'abord à la barre par un échauffement, qui permet une connaissance profonde de son corps. Ensuite un équilibre puis surgissent les émotions, les sensations. Et se clôt par l'aboutissement avec la danse.





- Que conseillerez-vous aux générations futures ?

- Quand on choisi ce métier, on y consacre sa vie. Il faut persévérer et ne pas s'arrêter à des réflexions nuisibles et négatives. Le plaisir et la joie sont nécessaires pour exercer. La volonté, la motivation, l'amour sont les maîtres-mots. C'est le fil d'Arianne de la réussite et de l'accomplissement.