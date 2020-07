Angèle Bastiani : " nous voilà en mesure de réaliser les choses pour lesquelles nous avons tant ferraillé "

Je m’adresse à vous aujourd’hui avant tout en tant qu’Île-Roussienne. Le mandat politique que je reçois ce jour m’a été confié par la communauté à laquelle j’appartiens depuis ma naissance, celle des habitants de la splendide cité où j’ai vu le jour, où j’ai grandi, où j’ai fait mes premiers pas et où j’ai construit ma vie. En devenir le premier magistrat m’honore, et me confie également une charge immense, à laquelle il m’est interdit de faillir.

Il en est ainsi pour les vingt-quatre personnes qui m’ont entourée, accompagnée et épaulée ces derniers mois, et qui ont permis à notre démarche de se construire, de se solidifier, et enfin de finir victorieuse. Il en est ainsi, également, pour tous nos soutiens et ceux qui ont eu confiance en nous depuis le début de l’aventure U Core di Lisula.

Depuis 1995, j’ai tenté avec d’autres, année après année, de porter ma pierre à l’édifice de cet immense et exaltant chantier qu’est l’administration de ma ville natale. Passés par la majorité, mais aussi tenaces dans l’opposition, nos convictions se sont affinées, nos projets se sont précisés, nos objectifs pour notre ville se sont dévoilés. Aujourd’hui, nous voilà en mesure de réaliser les choses pour lesquelles nous avons tant ferraillé.

Vous le savez, l’élection que nous venons de vivre fut forte en émotions. Nous sortons tous d’une période très difficile, au plan social, sanitaire et économique. Ainsi, accéder aux responsabilités dans ce contexte nous incite à adopter une rigueur et une abnégation de tous les instants.

Si l’émotion a été palpable ces derniers jours, je tiens à assurer nos concitoyens ainsi que toutes les personnes qui travailleront à nos côtés que la mandature qui s’ouvre ce jour ne sera dominée que par un seul maître-mot : le travail.

Nous n’avons qu’un objectif, pour les six ans à venir : faire progresser notre commune dans tous les domaines. Notre programme fut clair, nos ambitions pour la ville sont définies, notre cap est fixé. A nous, désormais, entourés de chaque Île-Roussien, de concrétiser ces projets essentiels pour le développement du territoire. Cela se matérialisera, dans la mesure des moyens à notre disposition, très rapidement par des actions concrètes. Ce programme a été validé par une majorité nette d’électeurs, et je les en remercie une fois de plus. A ce titre, nous organiserons d’ailleurs bientôt une fête électorale à laquelle tous nos concitoyens seront conviés.

Je tiens à rassurer ceux qui pourraient être apeurés par le changement que nous proposons : tout ce que nous ferons sera pondéré, raisonné, et discuté. Il est vrai que L’Île-Rousse n’est guère habituée à l’alternance politique, et qu’à ce titre, des craintes peuvent être émises çà et là. A ceux-là, je leur dis que nous sommes des personnes responsables, des enfants de cette ville et de cette terre, capables de proposer une administration nouvelle, à la fois ambitieuse et raisonnable, et qu’il n’y a aucune inquiétude à avoir sur la rationalité de notre action.

Concernant, justement, je tiens également à m’adresser à nos prédécesseurs, concurrents d’hier, qui siégeront désormais dans l’opposition : je ne reviendrai pas ici sur nos désaccords que chacun connaît et qui appartiennent aux débats du passé. Nous sommes ici pour construire, pas pour détruire. Nous travaillerons au respect de la parole démocratique et fondons beaucoup d’espoir dans votre capacité à proposer une opposition constructive. Les divergences respectueuses peuvent permettre d’avancer sur certains sujets, c’est en tout cas le souhait que nous formulons pour les six années à venir.

Un message, également, aux employés municipaux : je sais que je pourrai compter sur l’implication et le dévouement de chacun d’entre vous. Pour beaucoup, nous nous connaissons. Nous sommes fiers et impatients, avec l’ensemble de notre équipe municipale, de travailler à vos côtés.

Chers concitoyens, chers élus, je suis désormais votre maire, le maire de tous les Île-Roussiens. J’en fais aujourd’hui la promesse : je serai le maire du développement, de l’apaisement et de l’espoir. Aidée de l’équipe solide et compétente qui m’entoure, d’une administration dévouée, avec une force de conviction inébranlable et l’amour profond que je porte à cette ville, je serai, pour les six années à venir, celle qui mettra en route les projets nécessaires à la vitalité de notre commune.

Votre confiance nous honore, nous ne la décevrons pas.

Chers membres du conseil municipal, chers concitoyens, chers amis,