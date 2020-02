Angèle Bastiani à la tête de la liste "U core di Lisula"

- Quelle a été la motivation de votre candidature?





"Cette candidature n’est pas un choix individuel mais collectif. Avec mon équipe, nous désirons apporter une alternance claire et crédible à L’Île-Rousse. J’ai mené l’opposition au sein du conseil municipal, et j’ai su réunir dans ma démarche l’opposition et la dissidence, ainsi que des personnalités de tous bords et de toutes origines".







- Sous quelle étiquette vous présentez-vous ?





" Dans une ville comme L’Île-Rousse, il n’y a aucun intérêt à mettre en avant une étiquette politique lorsqu’on se présente aux élections municipales. Ce que nous proposons aux gens, c’est un projet. Ma liste rassemble donc des personnes qui adhèrent et qui croient en ce projet. Notre liste n’est pas apolitique, elle est plurielle. Nous avons ainsi une cohésion parfaite".







- Quelle est votre liste, quels sont vos soutiens ?





Notre liste sera présentée courant février. Elle est composée de femmes et d’hommes bien connus des Île-Roussiens. Concernant nos soutiens, nous pouvons compter sur de nombreux maires voisins, ainsi que sur de nombreuses autres personnalités au plan territorial. Il est clair que notre démarche reçoit une adhésion transversale, car au-delà même de notre commune, chacun aura compris qu’il est nécessaire que L’Île-Rousse connaisse un changement de cap.





- Quel bilan tirez-vous de la mandature qui s'achève ?





"L’Île-Rousse a perdu 693 habitants selon l’INSEE entre 2011 et 2017. C’est la première fois dans l’histoire récente de la commune qu’une baisse démographique de cette ampleur est constatée. C’est un signe clair : notre ville n’est plus du tout attractive. Dans le même temps, la ville a connu un boom des constructions, qui ont poussé sur les 15 dernières années sans harmonie aucune, en raison de l’absence dramatique de plan local d’urbanisme. Comment qualifier une ville qui perd des habitants tout en gagnant des constructions ? Un cercle vicieux est en place. L’école a perdu 4 classes, la saison touristique est de plus en plus courte, le nombre de rotations du port de commerce a baissé de 47% depuis 2018, les parkings sont devenus payants à l’année. Lisula si ne more pianu pianu !"





Quels sont vos principaux projets?



" Tout d’abord nous allons œuvrer pour que des familles s’installent ou se réinstallent sur notre commune. Par une politique en faveur de l’habitat, des négociations avec les bailleurs privés et publics et la construction de logements sur des terrains communaux en accession à la propriété pour que les Île-Roussiens puissent se loger dans leur ville. Nous allons enfin mettre en place un vrai PLU, afin de contrôler les constructions. Parallèlement, nous allons programmer un grand plan pluriannuel d’investissement, en profitant des aides régionales, nationales et européennes dont nous pouvons disposer. Dans ce cadre, nous allons redéfinir totalement le plan de circulation et de stationnement : augmentation de la capacité des parkings existants, réaménagement de la Place Paoli, avec un parking semi-enterré, construction d’une voie d’évitement. Tous ces projets sont déjà chiffrés, posés sur le papier et instruits par des cabinets d’étude : nous n’avons plus qu’à les mettre en place. Nous allons également mettre en oeuvre un véritable projet culturel, avec tout d’abord la redéfinition du couvent des Filles de Marie en collaboration avec la Communauté de Communes. Nous construirons ensuite à proximité du couvent des Franciscains, un grand espace culturel avec des studios pour les arts vivants, un amphitéâtre et des locaux associatifs. Enfin, près de la Poste, nous construirons une salle de spectacle fermée permettant l’accueil de représentations, ainsi que d’une salle polyvalente. La Marinella, les Îles seront totalement réaménagées et mises en lumière et en valeur. Les quartiers Delanney, du Lycée et de Ginepara seront également remis en état. Un espace intermodal, gare routière, ferroviaire et taxi verra le jour à la gare actuelle. Petit à petit, le centre-ville deviendra de plus en plus piéton, avec la présence de navettes électriques toute l’année qui relieront nos différents quartiers entre eux. L’école sera rééquipée tant sur le plan des ressources que sur le plan numérique. Tout cela, dans un souci écologique permanent, et sans augmenter d’un euro la fiscalité locale, en profitant simplement des aides dont nous pouvons disposer et qui ne sont actuellement pas sollicitées par la majorité en place. Notre projet est très fourni, car il y a tout à faire. Tout ne se fera pas en 6 ans, mais nous avons une idée extrêmement précise de ce que nous voulons pour notre ville, à court, moyen et long terme. Vous pouvez retrouver l’intégralité de notre projet sur notre site internet".





- Quelle est votre priorité ?



"Rendre cette commune, autrefois capitale de la Balagne et grande commune de Corse, à nouveau attractive et vivante".





- Quel score comptez-vous obtenir au 1er tour ? voir au 2e tour ? Avez-vous déjà discuté d’éventuelles alliances ?