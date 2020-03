Ange Santini réélu Maire de Calvi dès le 1er tour

Avec la présence de trois listes, une première pour Calvi, cette élection municipale 2020 ne s'annonçait pas facile, et ce fut le cas.

Certains prédisaient même un second tour, mais la liste "Ensemble pour Calvi - Oghje pè dumane" conduite par le Maire Ange Santini, en place depuis 25 ans a remporté la victoire.

Entouré d'une équipe renouvelée avec un mélange de jeunes et d'anciens, le Maire sortant est reparti pour un nouveau mandat.

En face, la liste 'Calvi in core" emmenée par Jérome Sévéon a abordé cette campagne avec l'intention de ratisser large et de ne rien laisser au hasard pour créer la surprise et l'emporter.

Enfin, l'équipe "Anima Calvese" avec à sa tête une femme, Claudine Orabona, savait qu'elle avait un rôle à jouer mais rentrait peut-être trop tardivement dans la bataille pour espérer elle aussi une opposition puissante.

Tout au long de cette journée qui s'est déroulée dans un climat plutôt serein, les candidats ont observé le déroulement des opérations qui ont répondu à toutes les règles de sécurité imposée par le Coronavirus.

A 18 heures, dans les 4 bureaux de vote le scrutin était clos et les opérations de dépouillement pouvaient débuter.



Au bureau centralisateur, Ange Santini peaufinait les derniers chiffres qui arrivaient alors que dans la salle, Jérome Sévéon d'un côté et Claudine Orabona de l'autres prenaient connaissance des résultats.

Après un long moment, Ange Santini procédait à la proclamation des résultats:



Nombre d'électeurs inscrits:

Bureau N°1: 1099

Bureau N°2:969

Bureau N°3: 1266

Bureau N°4: 964

Pour un total de 4298





Nombre d'émargements



Bureau N°1: 736

Bureau N°2:716266

Bureau N°3: 884

Bureau N°4: 640

Pour un total de 2976

Les enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes étant du même chiffre: 2976

Nombre de bulletins et enveloppes annulés: 40

Nombre de votes blanc: 18

Nombre de suffrages exprimés: 2918

Ont obtenu:





La liste "Anima Calvese" conduite par Mme Claudine Orabona

Bureau N°1: 124 voix

Bureau N°2 100 voix

Bureau N°3; 103

Bureau N°4: 88

Pour un total de: 415 voix



La liste "Ensemble pour Calvi - Oghje pè dumane conduite par Ange Santini

Bureau N°1: 406 voix

Bureau N°2 396 voix

Bureau N°3; 481 voix

Bureau N°4: 345 voix

Pour un total de: 1628 voix







La liste "Calvi in core " conduite par Jérôme Sévéon



Bureau N°1: 191 voix

Bureau N°2: 201 voix

Bureau N°3; 284 voix

Bureau N°4: 199 voix

Pour un total de : 875 voix







Sont donc proclamés élus:

Liste "Ensemble pour Calvi - Oghje pè dumane conduite par Ange Santini:



Santini Ange, Astolfi Hélène, Depoux Jean-Louis, Moreau-Vautier Sandra, Bicchieray Didier, Luciani Maria, Ceccaldi Jean-Baptiste, Siméoni Pierra, Acquaviva François-Xavier, Guglielmacci-Delvignes Marine, Nobili Jean-Michel, Susini Jacqueline, Guerini Marie Laurent, Marchetti-Salli Marie-Madeleine,

Ces 14 conseillers étant également élus membres du Conseil Communautaire. Guglielmacci Anthony, Moretti Pascale, Felten Noël, Ramon emmanuelle, Mattei Patrick, Luciani antonia, Albertini Anthony, Ostachini Aurélie, Calassa Pierre.



Liste"Calvi in core " conduite par Jérôme Sévéon:

Sévéon Jérôme, , Mme Marchetti Sandra, également élus tous les deux au Conseil communautaire, Guidicelli Bernard et Tapias Françoise.



Liste"Anima Calvese" conduite par Mme Claudine Orabona

Mme Orabona Claudine également élue au Conseil Communautaire, Bertoni Marc, Dominique.

"Les résultats ayant permis à une liste de dépasser 50% dès le 1er tour, voici donc la composition du Conseil Municipal de Calvi pour les 6 années à venir. Je vous remercie".



Quelques applaudissements ont salué ces résultats, avant que la salle ne se vide très rapidement.