Ange Santini et sa liste "Ensemble pour Calvi - Oghje pè dumane" en meeting

Toutes les mesures et bien au de là de celles préconisées par les services de santé et la préfecture ont été prises pour ce meeting d'Ange Santini et de sa liste "Ensemble pour Calvi - Oghje pè dumane" qui s'est déroulé ce dimanche à 18 heures sur le terrain face au Super U et sous chapiteau face au super U de Calvi.

Chaises espacées, chapiteau ventilé, hôtesse proposant un gel pour les mains, buffet annulé et bien d'autres mesures étaient appliquées.

En chauffeur de salle, Didier Bicchieray invitait plusieurs des candidats à venir s'expliquer au micro sur les motivations de leur engagement et sur les dossiers sur lesquels ils souhaitaient s'engager.

Ce programme en français et en langue Corse, ainsi que le bilan de la mandature qui s' achève, chacun a pu le trouver dans sa boîte aux lettres et le consulter dans le détail.





Et puis, le moment que chacun attendait était bien évidemment l'intervention de Ange Santini.

Une intervention où la aussi il a été question de programme avec des réalisations phares à venir.

Ange Santini a notamment évoqué l'avenir du Port de Commerce. Il a expliqué que la Ville n'était pas propriétaire de la structure et qu'elle avait demandé au propriétaire, en l'occurrence de Collectivité de Corse de lui céder l'ouvrage ou de lui accorder une nouvelle concession. A ce jour, cette dernière n'a toujours pas répondu. à la sollicitation du maire de Calvi.

Ange Santini a ensuite assuré son auditoire que dès l'été prochain, Calvi se doterait d'un théâtre de verdure sur la zone d'arrière port.

Auparavant, Jean-Louis Delpoux confirmait que le PLU serait opérationnel d'ici la fin de l'année.





"vous êtes libres de vos mouvements, c'est vous qui décidez"

Après avoir décoché plusieurs flèches en direction de l'un de ses adversaires, Ange Santini plus combattif que jamais s'adressait avec force et conviction à son électorat: " Pour que nous tenions ensemble la première des promesses, celle de la victoire au 1er tour, il faut qu'elle soit acquise grâce à vous, cette victoire, elle sera acquise pour vous. Il nous reste 6 jours pour que cette victoire se transforme en triomphe. Faites en sorte que le vent qui s'est levé depuis quelques temps, faites en sorte que la tempête qui a déferlé ce soir, vous avez été des centaines, merci encore une fois, mettez toute votre énergie dans cette campagne, mettez votre énergie dans le combat qui vous reste à mener, faites en sorte que l'extracteur envoie certaines personnes au ban de la société. Ceux qui dans un coin, le soir, devant un ordinateur portent des insanités, montrez qu'à Calvi le maître c'est le peuple de Calvi. Vous êtes un peuple libre à Calvi, vous êtes libres de vos mouvements, c'est vous qui décidez. Je sais que ce vote vos ne manquerez pas de nous l'accorder massivement pour que nous allions à la victoire, allons y..."

La salle, debout ovationnait ensuite pendant de longues minutes Ange Santini et ses colistiers.