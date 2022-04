Andria Fazi : « Aucune corrélation entre le vote nationaliste et le vote Le Pen ou Zemmour aux présidentielles »

Je regarde les résultats aux territoriales et aux présidentielles des 360 communes, et je fais la régression linéaire (Ndlr : une méthode statistique visant à estimer une grandeur en fonction d’une ou plusieurs autres). On peut même dire que le vote de 2017 pour Le Pen affecte négativement le vote Simeoni en 2021 : plus cela votait Le Pen en 2017, moins cela votait Simeoni en 2021. En revanche, le phénomène de double vote pour les nationalistes corses aux territoriales et pour l’extrême-droite aux présidentielles, tout le monde sait qu’il existe, mais sa quantification est compliquée. On ne peut pas savoir combien de personnes sont concernées. Pour moi, l’hypothèse la plus plausible, c’est que ces gens sont surtout déterminés par un malaise identitaire, la crainte d’atteinte à leur mode de vie, à leur identité collective et qu’ils font ce double choix parce qu’il leur semble être le choix le plus efficace, dans des contextes différents. Cela dit, je suis de plus en plus surpris par cette passion de vouloir comparer deux scrutins qui, en fait, n’ont rien à voir. On a déjà du mal à comparer les résultats des présidentielles de 2017 et 2022, et on cherche absolument à comparer avec des scrutins locaux…