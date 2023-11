Aménagement des Îles de la Pietra à Lisula : Le collectif des usagers toujours en quête de solutions

Les habitants de L'Île Rousse ont répondu en nombre à l'appel du collectif des socioprofessionnels et usagers des îles de la Pietra concernant le réaménagement du site par le Conservatoire du Littoral.

En tribune, la famille Luciani/Frassati, propriétaire de l’hôtel la Pietra, Hyacinthe Canava de la Brasserie du Port et Jean-Marc Acquaviva, a présenté une nouvelle fois les faits ainsi que le bilan dressé par les établissements commerciaux après une saison qu’ils ont qualifié de catastrophique. "Cette réunion a pour but d’informer la population et de l’alerter sur la situation catastrophique que nous avons vécue cet été sur les îles et sur le port. De nombreux problèmes que nous avions présentés ont été avérés. Des rixes et embouteillages monstrueux ont éclaté à cause du manque de place. L’accès au port était complètement bloqué sans parking à disposition" explique Marie-Pascale Luciani, propriétaire de l’hôtel la Pietra.



Des problèmes que les membres du collectif avaient déjà soulevés en janvier dernier. "Nous avions cru, après les réunions de 2023 après les 37 places qu’avait octroyer le Conservatoire du Littoral, que la saison pourrait bien se dérouler, mais nous rendons compte aujourd’hui que ce n’est pas du tout le cas. - 30 %, c’est ce que l’on a perdu au cours de la saison 2023. L’été prochain cela sera encore pire, car il y aura des places en moins. Au cours de la saison, nous devions d’ailleurs avoir des bilans d’étape avec la visite des institutions pour faire un point sur l’avancement du projet et les impacts sur notre profession, mais personne ne s’est jamais présenté. Aujourd’hui il faut absolument régler cette situation sinon nous allons mettre la clé sous la porte. Nous vivons dans une grande indifférence, voire un mépris total de leur part. […] Madame la maire nous a promenés depuis le début. En nous faisant miroiter une aide de la CCI mais rien. Nous allons demander une entrevue avec M le préfet pour qu’ il contribue à trouver une solution pérenne pour des raisons de sécurité et économiques. Nous nous retournons également vers à Com Com qui a la compétence économique et touristique, au président Lionel Mortini que l’on respecte. Mais pourquoi ne se manifeste-t-il pas ?", continue Marie-Pascale Luciani.