"Amélioration de l'habitat" : le Leroy-Merlin de Furiani s’adapte aux nouveaux modes de consommation

« On est bien loin de l’enseigne qui vendait des marteaux et des clous. » À travers cette phrase, Gil Vaugelade, le directeur général du Leroy-Merlin de Furiani, décrit bien les changements conséquents qu’ont dû opérer les magasins de bricolage au cours des dernières décennies. D’ailleurs, aujourd’hui, il préfère employer le terme de « magasin d’amélioration de l’habitat », plus raccord avec son catalogue réel. « Avant, pour faire simple, le bricolage c’était : un rayon quincaillerie, un rayon électricité et un rayon matériaux. Maintenant, ce qui se développe le plus, ce sont les rayons salle de bain, cuisine, ou décoration. Ça n’a plus rien à voir. »



Pour répondre à cette nouvelle demande, le magasin de Furiani a développé - dans sa nouvelle version qui sera dévoilée mercredi - de véritables show-rooms, comprenant notamment des reproductions complètes d’appartements. Une restructuration indispensable selon Gil Vaugelade. « L’ordre des choses, c’est que les gens vont d’abord sur internet pour se renseigner, et ensuite, ils se rendent en magasin. Donc si nous ne sommes plus en mesure d’apporter une plus-value, alors les magasins physiques disparaîtront. »



Au rayon des services proposés par l'enseigne, celui du conseil a également dû se développer massivement au fil des années. « On a un poids des charges du personnel beaucoup plus élevé que dans l’alimentaire par exemple. Il faut du contact, de la vie, de l’échange. La forme actuelle, c’est du libre-service assisté. »