Amaury de Saint-Quentin, préfet de Corse : "Depuis mon arrivée je m’efforce de calmer le jeu"

- Depuis votre arrivée les périodes de réserve liées aux élections s’enchaînent. N’est-ce pas frustrant pour vous, surtout lorsque l’actualité est parfois brûlante ?

- C’est immensément frustrant. J’ai une aspiration profonde, c’est d’aller sur le terrain le plus vite possible, d’être aux côtés des acteurs, de les rencontrer. L’actualité a fait que je n’ai pas pu le faire en arrivant, il y a un peu plus de deux mois, avec la période de réserve liée à l’élection présidentielle, la période de réserve liée aux élections législatives qui commence à la fin de la semaine… On fait avec, comme on dit de manière un peu triviale ! C’est pour cela que je suis allé de manière assez intense sur le terrain ces derniers jours : à Propriano, à Bonifacio, à Zonza… Et c’est pour cela que j’ai rencontré de nombreux acteurs économiques, et je continuerai à le faire après la période de réserve liée aux législatives.