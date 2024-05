Amateurs de Tatouages ? Rendez-Vous au palais des congrès d’Ajaccio pour le Corsica Tattoo Fest

D’autres, comme Sarah, voient en cette pratique un véritable moyen d’expression. La jeune femme de 39 ans a fait le déplacement depuis Ghisonnaccia. Elle est allongée, immobile. Un tatoueur esquisse minutieusement un phénix sur sa jambe. L’ensemble de son corps est tatoué : « Pour moi, c’est une façon de raconter une histoire, de marquer un moment de sa vie ou, au contraire, de passer à autre chose. Aujourd’hui, le phénix, c’est un symbole de renouveau », sourit-elle.



Parmi les tatoueurs insulaires, Christophe Fabiani de Twenty Four Tattoo à Ajaccio. Il participe au festival depuis ses débuts : « Je dessine beaucoup de fleurs et d’animaux. C’est une façon de retranscrire ma passion pour la nature. Il y a de plus en plus de femmes qui se font plaisir en se tatouant. Elles se lâchent en faisant de grandes pièces. On observe clairement un changement de mœurs. »



Arnaud Pradier, 35 ans, est originaire de Reims. Il a ouvert son salon en Corse il y a deux ans et demi. Ce dernier a remporté un prix lors d’un salon à New York pour son travail mené autour de la technique du réalisme : « Les gens amènent une photo, souvent ce sont des images de leurs proches, et nous, on fait un copier-coller. Les hommes, plus que les femmes, aiment bien le côté spectaculaire du réalisme. On peut jouer avec les couleurs. Souvent, ce sont de grosses pièces. Ils commencent par un endroit et finissent par faire tout le corps. Ils reviennent ensuite auprès de leur tatoueur. Certains amateurs collectionnent des pièces de certains tatoueurs et se déplacent pour les suivre dans le monde entier, comme le ferait quelqu’un qui achèterait les tableaux d’un même peintre. » Nacib, quant à lui, est originaire de Caen. Il fait ce que l'on nomme dans le jargon du old school. Alors qu'il prend la pose devant le dessin d'une pin-up blonde, il explique : « Ce sont des tatouages nés aux USA et en Angleterre au début du vingtième siècle. Je le définis comme un style généralement coloré, avec des contours marqués, épais et reconnaissables. »



A ces artistes insulaires et nationaux se mêlent des Allemands, des Italiens, des Espagnols et même un brésilien. Un mélange de nationalités, mais aussi de générations, puisque les jeunes stars des réseaux sociaux côtoient des tatoueurs qui pratiquent cet art depuis 30 ans. Ce dialogue est nécessaire, selon l’organisateur du festival, bien que certains tatoueurs pointent du doigt avec amertume l’abandon du papier, du crayon et de la règle au profit des applications et des tablettes numériques. Mais qu’importe la méthode, l’art du tatouage a de beaux jours devant lui. L’an dernier, sur deux jours, près de 2000 personnes ont visité le salon et 600 personnes se sont fait tatouer. « L’an prochain, on fera appel aux mêmes artistes, mais l’on espère aussi fédérer de nouveaux talents. Aujourd’hui, le tatouage se modernise. Il y a de plus en plus de gens qui se tatouent. On en voit sur les stars de télé, les sportifs, les acteurs… » observe Popkink. Et peut-être bientôt sur vous ?