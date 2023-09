Alzheimer : Tous mobilisés pour soutenir les 7 500 malades de Corse

Elle touche aujourd’hui potentiellement près de 7 000 à 7 500 personnes en Corse et plus de 900 000 en France. Affection dont les causes restent encore mal connues, la maladie d’Alzheimer entraine une disparition progressive des neurones dans certaines régions du cerveau, impactant la mémoire ainsi que d’autres fonctions cognitives comme le langage, le raisonnement ou l’attention. « C'est une maladie, qui survient en moyenne plutôt après 75 ans. En Corse, comme nous sommes l’une des régions les plus vieillissantes de France, nous avons un nombre élevé de patients », indique le Dr Marie-Pierre Pancrazi, vice-présidente de l’association Corse Alzheimer et coordonatrice du centre mémoire régional à de l’hôpital de Bastia.





Alors que ce jeudi 21 septembre est organisée la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, cette spécialiste regrette que le nom de cette pathologie fasse toujours aussi peur dans l’inconscient collectif. « L'idée est de dédramatiser, de montrer que les personnes atteintes sont dans la cité, qu'elles sont intégrées et qu’il ne faut pas avoir peur de faire des tests pour voir si on a vraiment un problème de mémoire. Si c’est le cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place : bien sûr, il y a des médicaments, mais il y a surtout la stimulation cognitive en particulier chez les orthophonistes, l’équipe spécialisée maladie neurodégénérative, le maintien du lien social, la nutrition, l'activité physique, ainsi que l'éducation des proches, l’ajustement du logement, ou encore l’accueil de jour. C’est un ensemble d’éléments qui permettent que l'ajustement se fasse le mieux possible », explique-t-elle en renchérissant : « On peut retarder l'apparition du stade sévère. On peut tout à fait développer une approche globale pour que la personne reste autonome le plus longtemps possible en sécurisant certains éléments qui sont plus dangereux que d'autres, et en la stimulant de façon adéquate. C'est une vraie guidance de l'aidant qui peut permettre cela : apprendre à communiquer de façon positive, trouver des stratégies pour prévenir les troubles du comportement ou les angoisses. Tout cela s'apprend ».