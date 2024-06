Allergie aux pollens : Alerte rouge sur la Corse

Le risque d’allergie au pollen est au plus haut sur l’île de Beauté depuis le 5 juin, selon le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Le temps chaud, le vent et la floraison contribuent à une forte projection de particules de pollen dans l’atmosphère, créant des pics de saturation de l’air.

L’alerte du RSNA concerne les pollens de graminées. Ces dernières font partie des espèces végétales dont le risque allergique peut être considéré comme très élevé, indique le ministère de la Santé. Sont aussi présents dans cette liste le bouleau et la pariétaire, le cyprès, le thuya, le genévrier ou encore l’olivier, entre autres. Actuellement, les pollens de pariétaires et d’olivier sont présents avec un risque d’allergie de niveau faible à moyen autour de la Méditerranée, détaille le RSNA. Le risque d’allergie est faible concernant les autres herbacées en floraison et les pollens de chêne.







En Corse, 20 % de la population, soit 70 000 personnes, sont touchées par ces allergies. Le tabac, la génétique et la pollution atmosphérique - comme les particules du Sahara qui touchent souvent l’île - peuvent accentuer ces réactions de l’organisme.





Quels sont les symptômes et quels sont les conseils pour se protéger ?

Divers symptômes peuvent apparaître : « La personne allergique peut avoir une gêne oculaire ou pharyngée. Les symptômes respiratoires associés à l’asthme peuvent être très invalidants », pointe Francescu Suzzarini, médécin généraliste à Querciolu. La respiration est limitée et les efforts sont donc restreints. Cependant, ces sensations d’incommodité peuvent subvenir hors période de pic sur des personnes plus sensibles que d’autres. Pour se protéger contre les allergies au pollen, le Dr. Suzzarini préconise « de ne pas faire d’efforts, il ne faut pas tondre sa pelouse sans protection et il est déconseillé de sortir quand il y a beaucoup de vent ».



Par ailleurs, le port du masque FFP1 ou FFP2 est conseillé. « S’il y a une irritation oculaire, il est possible de se laver les yeux avec du sérum physiologique. En cas de crise, il est conseillé de prendre un antihistaminique et de consulter son médecin, si cela dégénère », recommande Francescu Suzzarini.



Pour limiter les allergies, il est notamment recommandé de se rincer les cheveux le soir, ou encore d’aérer son domicile 10 minutes par jour avant le lever et après le coucher du soleil, indique le ministère sur une page dédiée aux gestes à adopter .