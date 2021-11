Alistro : 180 mm de pluie en 24 heures

Ce week-end a été particulièrement arrosé en Haute-Corse et plus particulièrement sur la façade orientale de l'ile qui, exposée à des fortes pluies orageuses, a enregistré des cumuls de 120 à 180 mm en seulement une journée. Notamment entre dimanche et lundi les stations Météo France ont enregistré 180 mm d'eau à Alistro, 150 à Oletta , 140 à Solenzara, 120 à Bastia et 100 à Lucciana.



En alerte jaune entre le samedi 13 et le lundi 15 novembre, la Haute-Corse a en effet subi des fortes pluies et ce dimanche les conditions météorologiques ont mobilisé les pompiers à 56 reprises sur le département mais plus particulièrement dans la région bastiaise. Plusieurs caves et garages ont été inondés : six interventions ont donc eu lieu à Ville di Pietrabugno, deux à Brando puis à Sisco, Luri, San Martino di Lota, Furiani. A Biguglia les sapeurs-pompiers ont mis à l'abri huit personnes qui s’étaient engagées en voiture sur la RT10 après le rond-point de Casatorra où la quatre voies a aussi été coupé à la circulation entre 13h30 et 14h30 en raison du débordement d'un canal.



Malgré la puissance de l'événement météorologique le ruissellement et les crues des petits cours d'eau ont été limités sur le département la dépression s'est éloignée de la corse en direction des îles Baléares.