Alexandre Vinciguerra : « Dans les négociations avec le gouvernement, il ne faudra pas dissocier l’institutionnel de l’économique et du social »

Et pour se prémunir de la crise, l’Adec entend poursuivre ses actions, notamment en créant un fonds permettant de temporiser les remboursements des Prêts Garantis par l’État (PGE). « Toutes les entreprises pourront s’adresser à nous pour pouvoir bénéficier de ces fonds qui leur permettent de consolider leur remboursement », explique le président. Au-delà, pour relancer l’économie, l’Adec a mis en oeuvre, « grâce au programme React-Eu un fonds de 10 millions d’euros qui va permettre de doper l’investissement des entreprises ». Enfin, l’agence va lancer « sous peu » un appel à projets pour les artisans « afin de faire en sorte que les petites entreprises puissent consolider leur reprise ».



Derrière ces projets, des lignes directrices. Celles du Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII), document qui dessine l’avenir économique de la Corse. Son idée-force : renforcer la production locale de biens et de services. « Elle est essentielle car elle réduit nos dépendances et c’est un de nos objectifs politiques forts. Cela permet aussi de créer de la richesse, de mieux la répartir ». Une nécessité sur une île où « le niveau de salaire moyen est le plus bas de toutes les régions françaises et d’Outre-Mer ». Pour Alexandre Vinciguerra, « l’axe social fait partie avec l’innovation et l’internationalisation de ce qu’on va organiser au mieux d’ici 2030 ».