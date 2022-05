Alexandra Villani expose au Collège de Montesoro

"Ainsi, à l’image du bricoleur de Lévi-Strauss j’empreinte des réseaux et construit mon propre espace de références à travers les signes d’un inconscient collectif. Cet assemblage hétéroclite entre nature, culture et nouvelles technologies permet d’étendre un réseau d’expérimentations poétiques mêlant à la fois dextérité et improvisation.

Un langage s’élabore à partir d’expériences sensibles et de correspondances intuitives entre le naturel et le fabriqué. Objets et pensées sont ainsi tissés dans un même maillage et les signes prennent formes graphiques, mécaniques ou encore sonores. Il s’agit à la fois de présence et d’évocation dans ces expériences où le temps est à l’œuvre."