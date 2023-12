Alertes à la bombe à Ajaccio et Bastia : des collèges et lycées évacués ce vendredi

Vendredi 15 décembre, sept établissements scolaires bastiais et ajacciens ont été évacués peu après 8 heures, alors que les cours venaient de débuter.

Les collèges et lycée Fesh, le lycée et collège Laetitia et lycéen le lycée pro Jules Antonini à Ajaccio ainsi que le lycée Giocante de Casabianca, Paul Vincensini et Fred Scamaroni ont tous reçu un courrier électronique identique concernant une alerte à la bombe.

En coordination avec les forces de l'ordre, une évacuation immédiate a été ordonnée. Des équipes techniques de la police nationale ont été dépêchées sur les lieux pour effectuer une levée de doute. Durant cette période, les élèves ont été évacués et mis en sécurité. La levée de doute s'est achevée vers 10 heures, permettant à tous de réintégrer les bâtiments concernés.