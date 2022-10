Alerte à la pollution "carbone suie" sur la région ajaccienne après la reprise du brûlage des végétaux

Pour Qualitair Corse, "cette pollution n'est pas anodine". "Elle occasionne une dégradation importante de la qualité de l'air" poursuit la structure qui explique que le carbone suie - Black Carbon - qui est associé à un risque accru de cancer, "est un polluant que l’on retrouve dans les particules et qui est issu principalement de la combustion incomplète d'énergie fossile et de biomasse".

Qualitair rappelle encore qu'en plus des particules fines , "le brûlage de végétaux dégage d’autres substances toxiques telles que les oxydes d’azote, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils, les dioxines, etc."



Interdit toute l'année



Qualitair Corse profite aussi de ce constat alarmant pour rappeler que "le brûlage des végétaux à l’air libre est interdit toute l’année"

Et de préciser : "au niveau réglementaire, le brûlage des végétaux à l’air libre est interdit toute l’année par le code de l’environnement (Circulaire du 18 novembre 2011)

et par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi N° 2020-105 du 10 février 2020) qui stipule qu’il est désormais interdit de brûler des biodéchets."



Cependant, il faut le savoir que des dérogations peuvent être accordées "pour les seuls déchets issus de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement et des activités professionnelles des agriculteurs et des forestiers."

Reste que dans une région où le brûlage à l'air libre est pratiqué depuis la nuit des temps cette interdiction a du mal à entrer dans les mœurs des insulaires.





Et si des alternatives au brûlage existent pour les particuliers (compost, paillage, broyage, apport en déchetterie) ou bien si Qualitair Corse accompagne les collectivités pour lutter contre le brûlage des déchets verts ou bien encore si, par le passé, certaines de communes de Corse-du-Sud, notamment, ont mis à disposition de leurs administrés des broyeurs, le problème demeure et la pollution poursuit sa courbe ascensionnelle.