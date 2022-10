"Aleria et ses territoires", un ouvrage collectif marquant la reprise des activités scientifiques sur le site

- Franck Allegrini- Simonetti, un mot pour vous présenter ?

- Je suis archéologue au sein de la direction du patrimoine de la Collectivité de Corse. Docteur en archéologie, j’ai soutenu ma thèse intitulée « La Balagne et la mer, des origines à la fin du Moyen Âge » à l’université de Corse, une thèse co-dirigée par Jean Jehasse et Michel Claude Weiss. J’ai mené et participé à de nombreuses recherches archéologiques sous-marines et terrestres en Corse et en Italie. Je m’occupe plus particulièrement du site d’Aleria depuis mon intégration à la CdC en 2004.





- Pourquoi un livre sur Aleria ?

- Ce livre est le fruit des trois années de recherches collectives menés dans le cadre du programme collectif de recherche « Aleria et ses territoires », un programme soutenu financièrement par la direction du patrimoine de la CdC et la DRAC. Il s’agissait de réaliser un bilan des connaissances sur les recherches anciennes associé à la synthèse des derniers travaux menés sur le site antique et son territoire. C’est un ouvrage qui marque la reprise des activités scientifiques interrompue durant trente ans environ, il rassemble les principaux thèmes liés au profil archéologique de l’Aleria antique, ce qui n’avait pas encore été réalisé jusque-là. Les connaissances sur le site de la ville antique on nettement progressé grâce à diverses missions archéologiques engagées dès 2011 avec en particulier une mission de prospection au radar de sol qui a permis la visualisation d’une grande partie de la ville, mais aussi les travaux de recherche menés actuellement en limite sud de l’emprise urbaine sur l’amphithéâtre, les remparts et l’habitat préromain.



- Comment est-il articulé ?

- L’ouvrage est subdivisé en articles de spécialistes organisés par périodes chronologiques. Il traite de nombreux aspects liés à l’architecture, l’étude des vestiges, les données de l’archéologie sous-marine et l’occupation du territoire.





- Les intervenants ?

- Les intervenants* sont les acteurs du programme collectif de recherche dirigé scientifiquement par Vincent Jolivet, directeur de recherche aux CNRS, Ecole Normale Supérieure de Paris. Ils viennent de différents laboratoires, musées, universités et instituts français, belges et italiens.





- Aujourd’hui, où en sont les fouilles ? Restent-ils des choses intéressantes à trouver ?

- Précisons tout d’abord que c’est grâce au travail de Jean Jehasse, disparu récemment et auquel je souhaite rendre hommage, que le site d’Aleria a été connu du grand public et internationalement dans le milieu de la recherche archéologique. Bien qu’extensives selon les méthodes de l’époque, années 60/70, les fouilles menées sur le site de la ville et son proche territoire ont laissé une importante réserve archéologique qu’il faut aujourd’hui protéger et gérer raisonnablement. Le site et son proche territoire constituent une importante réserve archéologique qu’il faut protéger et gérer raisonnablement. L’objectif premier est de préserver et d’ouvrir les sols le moins possible en utilisant notamment des moyens non destructifs comme le radar de sol par exemple. Aucune fouille de grande envergure ne sera menée sur le site de la ville, nous privilégions les sondages ponctuels relatifs à des problématiques bien délimitées en lien avec tel ou tel contexte déjà exhumé pour mieux le comprendre et ainsi mieux le raconter au sein du musée d’archéologie d’Aleria.



- Des projets sur le site d’Aleria ?

- Les projets scientifiques concernent la poursuite des recherches déjà engagées sur la ville antique et son territoire proche. Un travail sur sa façade maritime et ses plans d’eau viendra compléter ce paysage avec des disciplines transversales concernant l’évolution des paysages. En début d’année prochaine débuteront les travaux de conservation de l’amphithéâtre dans la perspective de son ouverture au public et à l’automne. Un nouvel accueil et espace d’interprétation du site et du musée ouvrira au sein du hameau du Fort et le parcours de visite du site sera revu et harmonisé avec l’ensemble patrimonial du hameau.

Vincent JolivetKewin Peche-QuilichiniÉric GailledratFlavio Enei,Fabrizio Anticoli & Magda VuonoFederica SacchettiThierry Lejars, Marine Lechenault & Françoise MielcarekLudi ChazalonDominique Briquel,Gilles van HeemsFlavia MorandiniFranck Allegrini-Simonetti,Arnaud Coutelas & Philippe EcardLaetitia Cavassa,Gaël BrkojewitschCinzia VismaraMaria Letizia CaldelliPaola Grandinetti,François MichelLaurent Sévègnes,Jean-Michel Bontempi & Julia Tristani