Aleria : Les Jeunes Agriculteurs de Corse partagent leur savoir-faire avec les étudiants de Corte

Cette première en appelle d'autres. Au travers d'une opération inédite intitulée "Univiva", le syndicat des jeunes agriculteurs de Corse a tenu à organiser une journée d'échange entre des étudiants de l'IUT de Corse et des professionnels du secteur. "Ma volonté était vraiment de toucher un public un peu plus jeune et diplômé, explique Myriam Ghezzal, la responsable du syndicat à l'origine de l'initiative. En génie biologie, ils font beaucoup d'expérience au niveau de la sécurité sanitaire, etc. Je voulais leur montrer que même en agriculture, il y a cette notion et que peut-être, des métiers pourraient les intéresser."



Le projet a vu le jour grâce au partenariat financier conjoint entre la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la fôret de Corse (DRAAF) et l'Office du développement agricole rural de la Corse (ODARC). Pour cette première expérience, une trentaine de jeunes ont participé à cette journée découpée en deux temps forts : la visite matinale des Terrasses de Lutriani, puis l'après-midi, la découverte de la cave d'Aleria.



"Ils ont pu discuter avec une maraîchère qui fait des fruits et légumes, et un œnologue pour faire des dégustations de vin et comprendre un peu les différents cépages, notamment, précise Myriam Ghezzal, pleine d'enthousiasme au regard de l'engouement autour de son projet. Le but est de sensibiliser sur l'agriculture et le sanitaire, la façon de vendre le produit, et aussi d'inciter à la vocation agricole en faisant la promotion de l'agriculture."