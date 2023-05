Aleria : Le bureau de poste désormais labellisé France services

Refaire une carte grise, faire une demande d’APL, établir une déclaration d’impôts, valider un dossier retraite… et bien plus encore. Les habitant d'Aleria et des environs peuvent désormais bénéficier d’un accompagnement de proximité avec l’appui d’agents référents chargés de les guider dans leurs démarches. Les clients de la poste ont ainsi accès dans un seul lieu à un socle commun de huit opérateurs (CAF, Pôle Emploi, CNAM, MSA, ministère de l’Intérieur, Justice, DGFIP) en complément des activités postales habituelles. En complément, et selon la confidentialité des dossiers, les usagers ont également la possibilité de s’entretenir avec un expert dans un espace privé prévu à cet effet.



Un maillage territorial et des liens de proximité renforcés

"A travers ses 35 structures France Services dont 18 sont intégrées au sein d’un bureau de

poste, la Poste garantit un accueil et un accompagnement humain de proximité et participe au maintien ou retour des grands opérateurs publics dans les zones rurales et de montagne tout comme dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) et les Quartiers de Reconquête Républicaine (QRR)." indique l'entreprise dans un communiqué.



Infos ++



Horaires d’ouverture :

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h45 à 17h

Le Mercredi : de 08h30 à 11h00 et de 13h45 à 17h00

Le Samedi : de 08h30 à 12h00

Tel 04 95 30 38 19

aleria@france-services.gouv.fr