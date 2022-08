Aleria 75 : Un 47ème anniversaire, un devoir de mémoire et un combat plus que jamais d’actualité

Une détermination intacte

Le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, l’a rappelé ce 22 août in lingua nustrale : « In 47 anni hè cambiata a Corsica, hé cambiata a Francia, hé cambiata u Mondu. U tempu chi passa ci alluntaneghja da ste stonde. Mà ùn allegerisce nè sguassa nunda. A cuntrariu, l’anni chi scorrenu è tuttu cio chi hè accadutu dipoi tandu, ùn anu fattu chè rinfurza a nostra certezza chi un ci era, in quelle annate, altru chjassu da piglià, di pettu à a viulenza primu di u Statu è di a so pulitica, chè quellu di a rivolta ». Les années, poursuit-il, n’ont fait que renforcer la nécessité du devoir de mémoire et la détermination de continuer le combat engagé il y a un demi-siècle : « nostra déterminazione à esse fidi à l’ingagiamenti pigliati in u discorsu di Corti a vigilia di l’evenimenti d’Aleria è à u filu storicu d’una lotta chi si deve purtà à l’emancipazione, à a demucrazia è à a ricunniscenza di u Populu Corsu in a so essezza è in i so diritti ». Gilles Simeoni rappelle que le projet de construire un parcours mémoriel sur une partie de la défunte cave Depeille en collaboration avec la Collectivité de Corse et l’université est toujours d’actualité. L’idée est de se souvenir et de comprendre que « l’injustice ne peut conduire qu’à la révolte » et de « perpétuer le souvenir des sacrifices consentis ». En ce jour d’anniversaire, il réaffirme sa volonté d’aller au bout du combat : « purtendu à u so fine vitturiosu u cumbattu iniziatu chi so 50 anni avà, per a Corsica, per a ricunniscenza di u nostru Populu, per l’autunumia è per a demucrazia ».