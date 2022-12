Alata : deux cabanons incendiés, des tags "FLNC" et "IFF" retrouvés sur place

"Deux cabanons au sein d'une résidence secondaire appartenant à un continental ont été pris par le feu vers minuit", a expliqué à l'AFP le parquet d'Ajaccio, confirmant une information de France 3 Corse.

"Des tags "FLNC" et "IFF" ont été découverts sur un panneau et un véhicule appartenant à la victime", a ajouté le parquet.

Une enquête pour destruction par moyen dangereux a été ouverte.

La Corse connaît depuis un an une multiplication d'incendies criminels visant principalement des résidences secondaires de Français résidant dans l'Hexagone, avec souvent la présence de tags mais sans revendication officielle.

Des campings, des restaurants de plage et des entreprises du bâtiment et des engins de chantier ont également été endommagés par des incendies volontaires.

Au total, 16 "actions" visant deux véhicules de police, deux entreprises du bâtiment et douze résidences privées, avaient été revendiquées le 11 juillet par le groupe clandestin indépendantiste FLNC.

Le parquet national antiterroriste s'est saisi de cette affaire.