Alain Mosconi, leader historique du STC Marin, quitte le syndicat et Corsica Linea

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 décembre, Alain Mosconi, leader historique du Syndicat des Travailleurs Corses (STC) et marin de Corsica Linea, annonce son départ de ces deux entités suite aux résultats décevants des dernières élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE). Les élections, qui se sont déroulées le 13 décembre dernier, ont vu le STC enregistrer son plus faible score depuis 15 ans, mettant en lumière des divisions internes au sein du syndicat nationaliste. En tant que délégué syndical pour le STC, Mosconi analyse "J'étais l'un d'entre eux. J'ai œuvré une vie de militantisme afin d'améliorer les conditions sociales et le pouvoir d'achat des salariés."



Une analyse des échecs et des divergences

Mosconi explique que les salariés, majoritairement, ont choisi de soutenir les partisans du statu quo ou du néocorporatisme, rejetant ainsi la politique "d'unità" menée conjointement avec La Méridionale pour préparer un avenir commun. Il déplore également que les fondamentaux de la "lutte de libération nationale et de la lutte de libération sociale aient été rejetés par ce vote".

Le militant historique du STC et indépendantiste constate une dépolitisation croissante du salariat à Corsica Linea, entraînant une fracture idéologique entre la majorité des salariés et lui-même. Cette réalité est incompatible avec la poursuite de ses mandats, le poussant à prendre une décision radicale.



Un départ en homme libre

Malgré des annuités incomplètes, rendant incompatible une retraite pleine et entière, Mosconi décide de quitter prématurément la compagnie, affirmant : "Je pars en homme libre, sans rien devoir à personne, sans jamais avoir mis genou à terre, sans jamais avoir courbé l'échine." Son départ, effectué debout et ancré dans ses convictions, marque la fin d'une époque au sein du STC et de Corsica Linea.