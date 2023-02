Alain Ferrandi fixé jeudi sur sa demande d'aménagement de peine

Condamné en 2003 à la perpétuité pour sa participation à l’assassinat du préfet Erignac, Alain Ferrandi, sera fixé jeudi 23 février sur sa demande d’aménagement de peine, moins d’un mois après que la justice a accordé une semi-liberté à Pierre Alessandri.

La décision du tribunal d’application des peines antiterroriste (Tapat) sera particulièrement scrutée, à la veille de la reprise à Paris de discussions entre les élus corses et le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sur l’avenir institutionnel de l’île.



Une demande déjà refusée deux fois

Ce cycle de concertations, lancé à l’été 2022, était grippé à la suite des nouveaux refus de la justice d’octroyer un aménagement de peine à Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, tous deux condamnés à la perpétuité pour l’assassinat le 6 février 1998 du préfet Claude Erignac, et libérables depuis 2017.

Le 31 janvier, la cour d’appel de Paris a finalement accordé à Pierre Alessandri une mesure de semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle, quasiment 25 ans jour pour jour après l’assassinat à Ajaccio du préfet Claude Erignac. Alain Ferrandi, aujourd’hui âgé de 62 ans, réclame depuis plusieurs années un aménagement de peine similaire. Il a essuyé jusque-là deux refus de la justice antiterroriste.



A l’instar de Pierre Alessandri, Alain Ferrandi demande une mesure de semi-liberté lui permettant de travailler dans la journée à l’extérieur de la prison de Borgo (Haute-Corse), où les deux hommes avaient été transférés en avril 2022 après l’agression mortelle en détention du troisième membre du commando Erignac, Yvan Colonna.