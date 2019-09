Ajaccio ville “geek” avec Isula Gamefest, salon dédié aux jeux vidéo et à l’Esport

Ce week-end, Ajaccio est devenue ville “geek” en accueillant Isula Gamefest au Palatinu. Ecrans, jeux vidéos mais aussi de nombreux stands et animations au programme, pour le plaisir des petits mais aussi des grands dont le maire d’Ajaccio Laurent Marcangeli. Ce dernier est en effet venu à cette manifestation et s’est volontiers prêté au jeu en faisant une partie de FIFA avec les organisateurs. Tout comme lui, près de 800 personnes ont visité ce salon dédié aux jeux vidéo et à l’Esport.Au programme, divers tournois et des jeux pour tous comme un Just Dance géant. L’association Nustrale Gaming n’est pas peu fière de la réalisation d’un tel événement réalisé sur deux jours et espère bien pérenniser le Isula Gamefest.« Notre association existe depuis 2015, souligne le président Stéphane Luquet. Nous avons organisé 8 évènements mais pas aussi importants que celui-là. Nous comptons environ 120 membres en Corse et même quelques-uns sur le continent. Nous avons plusieurs projets comme trouver un local et booster notre équipe de Esport. Pour cela il nous faut trouver partenaires et financements supplémentaires. L’Esport occupe une place de plus en plus conséquente sur la scène sportive française et mondiale. Nous avons de très bons joueurs qui méritent d’être épaulés, certains pourraient même passer professionnels ».Sur le salon, des entreprises locales étaient venus également animer des stands comme Orange, la Fnac et Gamecash. Un peu plus loin un artiste illustrateur présentait son travail. Complètement autodidacte, Jean-Laurent Marcia travaille en partenariat avec des entreprises qui réalisent des figurines. Il travaille notamment à Dubaï et Paris. L’occasion pour le public de découvrir de nouveaux talents insulaires autour de cette culture « geek ».Isula Gamefest continuera dimanche toute la journée.On pourra suivre les tournois et venir passer un agréable moment en famille ou entre amis.Plus d’infos sur Nustrale Gaming : http://www.nustralegaming.fr