Ajaccio : une vedette plus performante pour les gendarmes de la mer

Plus rapide, plus confortable et plus sécurisé. Sur la base d’Aspretto, le commandant de la brigade nautique d’Ajaccio, l’adjudant-chef Michael Monchany ne tarit pas d’éloges à propos du nouveau navire dont son unité vient de faire l’acquisition. Officiellement mis en service ce vendredi, ce Sillinger Rafale 950 de 10 mètres de long et 3,50m de large affiche en effet de belles performances.



Grâce à ses deux moteurs de 300 chevaux, l’embarcation peut ainsi atteindre une vitesse maximale de 45 nœuds, soit 83 km/h, tandis que sa vitesse de croisière s’établit autour de 30 nœuds (55km/h). « Nous avons une autonomie de 9 à 10 heures à cette vitesse », indique le commandant de la brigade nautique en se réjouissant : « Auparavant il nous fallait 2h30 pour descendre jusqu’à Bonifacio, maintenant nous ne sommes plus qu’à 1h10. Pour monter à Scandola, une heure suffit désormais, contre deux auparavant ». En outre, le navire est conçu pour naviguer avec des vents de force 6, quand l’équipement précédent de la brigade nautique ne pouvait pas prendre la mer au-delà de vents de force 5. « Cette embarcation nous permet d’embarquer 14 personnes maximum, et en mode dégradé, lors d’un secours, 20 personnes », ajoute l’adjudant-chef Michael Monchany.



De quoi permettre aux militaires de naviguer vite et dans de bonnes conditions et de facto de gagner en capacité opérationnelle lors des interventions en mer. « La mise en place de cette embarcation par la gendarmerie nous permet de nous projeter de façon considérable dans la lutte pour la protection de l’environnement », note encore le commandant de la brigade nautique d’Ajaccio en précisant : « Notre champ d’action s’étend de la réserve de Scandola jusqu’à Solenzara, ce qui représente 500 km de littoral. Nous pouvons intervenir jusqu’à une distance de 6 nautiques, soit à peu près 10 km du littoral ».