Ajaccio : une malle pédagogique pour sensibiliser les enfants aux risques d’inondations

Cette mallette comprend plusieurs outils tels que le livre de conte sur le cycle de l’eau, les cartes questions et défis, le plateau de jeu ou encore des visuels. Ce jeu de l’oie est décliné pour tous les niveaux scolaires du cycle 1 au cycle 3. Le centre de recherche Mayane a accompagné durant trois années les différents partenaires dans la conception de l’outil. « Nous avons mis en forme le plateau, repris les cartes qui avaient été créées par les enfants de Pietralba pour qu’elles soient accessibles à tous, nous avons fait les illustrations, note Charline Morin, responsable pédagogique de Mayane. L’outil phare de la malle est le conte, il y a une partie classique qui raconte l’histoire d’une personne, une goutte, afin d’expliquer le cycle de l’eau et d’ainsi sensibiliser au début du risque d’inondations sans entrer dans les détails, car le livre est à destination des très petits. Le conte est ensuite décliné en version plateau. L’enfant va alors devoir répondre à des questions pour avancer sur un plateau ». Les élèves peuvent avancer sur un plateau de jeu de taille classique avec des pions, ou sur un plateau XXL, à taille humaine, dessiné sur le sol de la cour avec des pochoirs de couleurs. Dans cette version, l’élève évolue au sein du plateau en sautant de case en case. « Il existe également une version où l’on utilise des pictogrammes, des visuels à destination des plus grands ou des classes ULIS par exemple. Des défis sont également proposés ainsi que des questions classiques hors plateau et adaptées à tous les niveaux scolaires ».



La ville d’Ajaccio et son territoire sont illustrés sur les différents outils afin de représenter au mieux le lieu de vie des enfants. « Le jeu est traduit en plusieurs langues, anglais, espagnol et surtout en corse. Ajaccio est reconnaissable, il y avait une volonté d’une identité ajaccienne forte pour que les enfants se retrouvent et se reconnaissent », poursuit Muriel Auneau.

Après la présentation officielle de ce mardi, la mallette va être diffusée dans toutes les écoles, médiathèques et centres de loisirs de la ville. Avant de peut-être s'exporter hors de la commune.



L’ensemble de cette opération s’inscrit dans le cadre du Programme d’actions de prévention des inondations (Papi) et est cofinancée à hauteur de 30% par le Fonds européen de développement régional (Feder) et 50 % par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).