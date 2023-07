Ajaccio : une explosion endommage une villa en construction

« Cette résidence secondaire appartient à un continental », a précisé Alexandre Apel. « Nous avons retrouvé un obus de poudre noir et deux bonbonnes de gaz reliés à une charge explosive dans le garage de la villa », a-t-il par ailleurs ajouté en notant que des dégâts ont été relevés sur la porte du garage et à l’intérieur de l’édifice. Des tags « FLNC » ont également été retrouvés sur la façade de la résidence.



Une enquête a été ouverte pour « transport d’engins explosif et destruction par moyen dangereux pour les personnes » et confiée à la Direction Départementale de la Sûreté Publique et à la Police judiciaire. Le Parquet national antiterroriste a en outre été avisé.