Ajaccio : une dalle de béton s’effondre dans un restaurant du centre-ville

Ce mercredi matin, « environ deux mètres carrés de dalle de béton » se sont effondrés au rez-de-chaussée d’un immeuble situé entre la rue Fesch et la rue des Halles, au centre-ville d’Ajaccio, dans les toilettes du restaurant Le Saint Pierre, indique le CODIS de Corse-du-Sud.

Aucun blessé n’est à déplorer selon les services de secours qui ont précisé que des investigations menées par les pompiers dans les étages supérieurs, ont permis de trouver 5 personnes présentes dans l’immeuble au moment des faits.

L’incident a entrainé la fermeture du restaurant Moes, ainsi que d’une partie du Saint-Pierre, et de la cave du Don Quichotte.



Les services techniques de la mairie ainsi que le directeur de cabinet du préfet se sont rendus sur place.



Appelés par le syndic de copropriété, la Socotec et l’entreprise Firroloni ont pour leur part réalisé des opérations d’étaiement.

Un arrêté de mise en péril de l'immeuble pourrait être pris par la mairie en fin de journée.