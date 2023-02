Ajaccio : une centrale photovoltaïque sur le site de Saint-Antoine en 2026 ?

Car le rapport a en effet été adopté à l'unanimité, malgré quelques réticences de l'opposition concernent la loi d'accélération sur les énergies renouvelables (EnR), votée par le Parlement le 8 février dernier. Celle-ci impliquerait l'État au cœur de projets tels que celui à l'ordre du jour, pour lesquels il pourrait apporter son soutien financier. "Mais le lendemain du vote, 60 parlementaires ont introduit un recours contre cette loi, dont la promulgation est suspendue dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel, retrace Julia Tiberi. Est-il pertinent aujourd'hui de lancer des études qui ont un coût sans attendre la décision du Conseil Constitutionnel ?"



"Le Conseil Constitutionnel va se réunir la semaine prochaine, pose Caroline Corticchiato. Tout se fait vite et on est tenus de passer cette délibération au plus vite. C'est un projet structurant, nécessaire, réaliste, qui va garantir une véritable valorisation et rationalisation de nos ressources durables."



Le lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt devrait être désigné au printemps 2023. "La phase de conception et d'instruction devrait être bouclée vers fin 2024", prévoit la Caroline Corticchiato. La centrale pourrait alors entrer en service en 2026.