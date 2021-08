Ajaccio : une belle affiche pour la première édition du Festivale di a Canzona Corsa

Après bien des interrogations en raison des aléas des réglementations liées à la crise sanitaire, les organisateurs du premier festival de la chanson corse ont décidé de maintenir l’événement qui démarre ce lundi soir à 20 heures au théâtre de verdure du Casone à Ajaccio.Sur scène, lors de ce voyage qui permettra de survoler les 50 dernières années de musique nustrale, on retrouvera les plus grands chanteurs et groupes insulaires.Maï Pesce et Antoine Ciosi ouvriront le bal ce lundi. De nombreux autres artistes seront aux côtés ce dernier qui présentera son album, Duetti.Les groupes Arapa, Diana di l’alba, I Chjami Aghjalesi et Suarina seront les protagonistes de la soirée de mardi.Mercredi d’autres artistes mythiques artistes de la scène insulaire se produiront au Casone : Voce di a Gravona, I Surghjenti, Canta u populu corsu.« Cette initiative, par l’unité intergénérationnelle de sa production artistique, présentera pour la première fois un plateau artistique réunissant plus d’un demi-siècle de chansons et de poésies corses, avec un aspect inédit et novateur. - précise fièrement l’organisation - Jamais une manifestation en Corse n’aura réuni autant d’acteurs de la culture, de chanteurs et de musiciens au sein d’un même événement. »Organisé grâce au soutien de la Ville d’Ajaccio et de la Collectivité de Corse, le « Festivale di a Canzona Corsa » proposera une quatrième soirée le 16 août.Retrouvez le programme et achetez les billets ici Pass sanitaire obligatoire