Ajaccio : un véhicule utilitaire électrique pour les Restos du Cœur

- Les Restos du cœur à Ajaccio, c'est déjà une longue histoire ?

- Il y a plus de 20 ans, en octobre 2003, avec un groupe d’amis, nous avons décidé de créer une antenne départementale des Restaurants du Cœur, dans un local de 50 m² mis à disposition par la ville d’Ajaccio. À l’époque, nous aidions 100 familles, soit environ 250 personnes.



- Et aujourd'hui ?

- Aujourd’hui, il y a 1 415 bénéficiaires, essentiellement des personnes seules retraitées, familles monoparentales, travailleurs précaires…

Pour accompagner ce flux croissant de demandeurs, l’association compte 16 membres au conseil d’administration et une formidable équipe de 248 bénévoles répartis sur la Corse du sud.

Grâce à l’aide des communes, nous disposons de 5 centres de distribution : Ajaccio, Mezzavia, Porto-Vecchio, Sainte-Lucie de Porto-Vecchio et Propriano.



- Les Restos du cœur ce n'est pas seulement cela ?

- Les Restaurants du Cœur, c'est aussi l'aide à la personne : ateliers de français et de lecture, coiffure, inclusion numérique, accès aux droits, à la justice et la santé, aide aux départs en vacances, accompagnement au budget et microcrédit.

Le cadeau de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale nous sera très utile. Il complétera notre flotte de 10 véhicules, celui-ci est électrique et donc économique.



- L'aide du Crédit Mutuel ?

- Aux côtés de bénévoles des Restaurants du Cœur de Corse-du-Sud, les représentants des caisses de Crédit Mutuel d’Ajaccio, de Bastia et de La Gravone étaient nombreux pour la remise du véhicule. Pour Ajaccio : Paule Martinetti et Catherine Thillet, respectivement présidente et directrice ; pour Bastia : Nathalie Mussi, présidente et pour La Gravone : André Angeletti et Mathieu Lerda, respectivement président et directeur. Nous tenons encore à les en remercier.

Ils ont notamment mis en lumière le rôle clé du dividende sociétal, créé le 5 janvier 2023 par Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ce dispositif permet chaque année d’allouer 15% du résultat net au financement de projets de transformation environnementale et solidaire, à l’image de ce véhicule très utile.