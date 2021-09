Ajaccio : un service municipal dédié aux objets trouvés

Les objets trouvés, un concept bien connu qui existe déjà depuis des lustres dans les commissariats.

À Ajaccio, c’est jusqu’en 2018, à la police nationale qu’il fallait se rendre, croiser les doigts pour qu’un bon samaritain ait eu le réflexe juste, pour retrouver le précieux sésame. Encore fallait-il avoir un autre réflexe, celui inhérent à la personne ayant perdu le dit objet, d’aller au commissariat. Un geste rare pour la plupart d’entre nous. Mais ça c’était avant.

Il y a trois ans, le maire Laurent Marcangeli a mis en place en réglementation avec le code général des Collectivités Territoriales, les dispositions des codes civil et pénal, un service municipal tout spécialement dédié aux objets trouvés. Mais là aussi, l’habitude ne prend pas vraiment au début. Il faudra attendre de longs mois et une médiatisation intensive pour favoriser un bon réflexe qui s’installe progressivement.

« Le service est situé rue Cardinali, explique l’un des responsables, les modalités ont été fixées en amont. Sous la responsabilité du directeur de la police municipale, plusieurs agents sont chargés de gérer les objets... »

Que perd-on le le plus ? Le plus courant, ce sont les clés de voiture, de maison ou d’appartement. Petites pour la plupart, elles peuvent glisser du sac ou de la poche au resto, au cinéma, au musée. Autre objet qui se perd ou plutôt s’oublie facilement, le parapluie quand le temps est couvert mais qu’il ne pleut pas. Tout comme une veste ôtée quand il fait chaud et oubliée sur une chaise. Enfin, il peut aussi s’agir d’un porte-monnaie, d’un téléphone, de papiers d’identité voire même de bijoux et autres objets de valeurs. Encore faut-il, dans certains cas, miser sur l’honnêteté de celui ou celle qui retrouve l’objet.

« Le délai de conservation varie selon l’objet. Cela va d’une semaine pour les papiers d’identité à trois mois (numéraire) et jusqu’à un an pour les bijoux et objets de valeur... »

Créé il y a trois ans, le service est littéralement boosté depuis qu’il a été médiatisé en paraissant, tout d’abord, sur le site de la municipalité.

« Le service fonctionne très bien. Le mois dernier, nous avons reçu 28 objets et nous en sommes à plus de 300 depuis la création du service. Au début, les gens amenaient les objets, depuis quelques temps, ceux qui les ont perdus, viennent nous rendre visite Tous ont le bon réflexe et c’est très positif pour la suite... »

À noter que les objets dangereux (couteaux, armes à feu, munitions) sont bien sûr réquisitionnés et remis au commissariat. Et les médicaments à une officine de pharmacie. Pour le reste, il suffit de se rendre sur place, déposer, signaler ou récupérer un objet. Une bonne chose pour les « têtes en l’air... »

----

Coordonnées:

Police Municipale, rue Laurent Cardinali - 20090 Ajaccio.

Horaires : 8h-12h 13h30-16h30 du lundi au vendredi

Tél : 04.95.10.45.95 ou 04.95.22.22.13