Ajaccio : un préavis de grève déposé par les agents de sûreté de l'aéroport

L'aéroport d'Ajaccio va peut-être subir d'importants ralentissements dès jeudi. Les agents de sureté de la société Sap Sur, qui officient à l'aéroport Napoléon Bonaparte, ont déposé un préavis de grève illimitée à partir de 5h25, jeudi 8 décembre.



"Nous n'avons pas eu notre treizième mois sur le bulletin de paie de novembre, alors qu'il fait partie d'un accord national, dénonce Jean-Charles Pucetti, délégué syndical CGT qui fait partie des trois représentants de l'entreprise. Toutes les entreprises de sûreté paient normalement cette prime, mais la nôtre ne l'a pas versé pour des raisons de trésorerie insuffisante. Ils ont aussi proratisé une autre prime d'ancienneté quand on pose des congés."



La problématique découle de la reprise d'activité de Sap Sur depuis le 1er mai, suite à la liquidation de l'ancienne société, Arcosur en avril dernier. "Ils sont arrivés en mettant en place ces pratiques que nous estimons illégales, clame Jean-Charles Pucetti. On réunit actuellement tous les dossiers pour déposer un référé aux prudhommes."



Une réunion du comité d'entreprise a lieu mercredi 7 décembre pour décider s'il faut garder le préavis en place, en fonction de l'évolution de la situation.



Les salariés de Sap Sur travaillent avec ceux de la société Hestia pour assurer la sureté de l'aéroport ajaccien. Ces derniers ne représentent que 25% des salariés du groupement, mais ont bien touché cette prime et ne sont donc pas grévistes. En sous-effectif, ils seront chargés de limiter au maximum les perturbations des vols.